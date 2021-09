Haaland trifft: BVB feiert Sieg bei Besiktas

Borussia Dortmund feierte am ersten Gruppenspieltag in der UEFA Champions League bei Besiktas Istanbul einen 2:1-Auswärtserfolg.

Jude Bellingham brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung und bereitete kurz vor der Pause das zweite Tor der Dortmunder durch Erling Haaland optimal vor. Der Ex-Salzburg-Goalgetter hat nun in 66 Bewerbspartien für die Deutschen 66 Mal getroffen und hält bei 21 Treffern in 17 Champions-League-Spielen. Das Anschlusstor für Besiktas durch Francisco Montero (94.) kam zu spät.

(APA)

Mehr in Kürze!

Tore im VIDEO:

Bellingham mit dem 1:0 für den BVB (20.)



Haaland trifft zum 2:0 (45.)





Montero mit dem Anschlusstreffer (90.+5)



