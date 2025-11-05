Haaland trifft: BVB verliert bei Manchester City

Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer haben in der Champions League beim Wiedersehen mit Stürmerstar Erling Haaland die erste Niederlage eingesteckt.

Der BVB verlor am vierten Spieltag der Ligaphase mit 1:4 (0:2) beim englischen Spitzenklub Manchester City und ist dadurch aus den besten acht der Tabelle gefallen. Phil Foden (22. und 57.), Haaland (29.) sowie Rayan Cherki (90.+1) trafen für Manchester, den Dortmunder Treffer erzielte Waldemar Anton (72.).

(SID)

Bild: Imago