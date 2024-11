Haaland-Triplepack: Norwegen schlägt Kasachstan klar

Norwegen hat zum Abschluss der Fußball-Nations League gegen Kasachstan einen Kantersieg eingefahren und rückt nach Österreichs Remis gegen Slowenien in die Liga A hoch.

Erling Haaland traf beim klaren 5:0 (3:0) gegen Absteiger Kasachstan dreimal (23., 37., 71.). Alexander Sörloth (41.) und Antonio Nusa (76.) schossen im Ullevaal Stadion von Oslo die übrigen Tore der Skandinavier. England steht nach einem 5:0 gegen Irland wieder in der Liga A.

Die Kasachen konnten die norwegischen Angriffe etwas mehr als 20 Minuten abwehren, ehe ein schlechter Pass im Spielaufbau der Gäste das 1:0 für die Skandinavier brachte. Nusa zog ab, Keeper Stas Pokatilov konnte nur kurz abwehren, Haaland staubte ab.

Norwegen dank Haaland in Liga A – England zunächst mit Mühe

Das 2:0 schoss der Manchester-City-Torjäger per Kopf, wieder war Nusa der Assistgeber. Sörloth machte noch vor dem Pausenpfiff alles klar. Haaland legte in der 71. Minute noch sein drittes Tor an diesem Abend nach, sein insgesamt siebentes in der Nations League insgesamt.

England mühte sich gegen Irland eine Halbzeit lang, auch für den wieder in der Startelf stehenden Harry Kane gab es kein Durchkommen. Kurz nach der Pause musste Irlands Liam Scales nach einem Foul an Jude Bellingham im Strafraum aber mit Gelb-Rot vom Feld, Kane verwertete den Elfmeter souverän (53.). Newcastles Anthony Gordon (56.) mit seinem ersten Tor für die „Three Lions“ und Conor Gallagher (58.) schossen binnen weniger Minuten eine klare Führung heraus.

Der kurz davor eingewechselte West-Ham-Stürmer Jarrod Bowen (76.) und Southamptons Taylor Harwood-Bellis (79.) rundeten mit ihren Treffern den Erfolg ab. Griechenland half im Parallelspiel auch ein 2:0 in Finnland nicht, um mit nicht weniger als 15 Zählern den direkten Weg in die Liga A zu nehmen.

