Haaland vs. Gvardiol: City-Star gegen den Leipzig-Verteidiger chancenlos

via

via Sky Sport Austria

Erling Haaland zeigt in der Premier League regelmäßig mit starken Leistungen auf. In letzter Zeit kam allerdings immer wieder Kritik am Norweger auf. Hat der 22-Jährige einmal eine schlechte Partie, fällt es sofort auf. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei RB Leipzig war Haaland über die gesamte Spieldauer abgemeldet. Unter anderem auch wegen der starken Leistung eines anderen: Josko Gvardiol. Der kroatische Innenverteidiger zeigte eine starke Leistung und bescherte Leipzig mit seinem Kopfballtreffer ein 1:1-Remis gegen die „Citizens“ (Spielbericht + VIDEO-Highlights).