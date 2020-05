Haaland vs. Lewandowski: Der Draufgänger und der Routinier im Check

via

Am Dienstag kommt es mit Dortmund gegen Bayern zum ersten direkten Duell zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski! Wir machen vorab den großen Vergleich.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München – ein Spiel mit vielen Superlativen. Auch, was die vorderste Front auf dem Platz angeht. Am Dienstag treffen mit Erling Haaland und Robert Lewandowski die aktuell vielleicht besten Stürmer der Liga direkt aufeinander (Streame das Spiel live mit Sky X).

Wer hat in welche Statistik die Nase vorn? Was unterscheidet die beiden? Welche magische Zahl verbindet sie? Wir lassen vor dem spannenden Duell die Statistik sprechen.

Junger Draufgänger gegen abgezockter Routinier

Die beiden Hauptprotagonisten könnten kaum unterschiedlicher sein. Der 19-jährige Shootingstar, der für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg kam, gegen den 31-jährigen Routinier und vierfachen Torschützenkönig des Rekordmeisters.

Lewandowski hat die bessere Technik, dazu mehr Erfahrung. Doch in Sachen Ausstrahlung und Wucht hat der junge Haaland vermutlich schon jetzt den Vorteil auf seiner Seite.

Er ist ein Energiebündel und spielt seine Stärken gerade in Kontersituationen blendend aus. Haaland macht 30 Prozent seiner Tore in solchen Momenten, Lewandowski nur vier Prozent. Doch der Pole kommt auch deutlich seltener in derartige Kontersituationen. Die Gegner der Bayern stehen meist tief. Hier spielt der Pole seine Erfahrung und Abgezocktheit aus.

Was beide vereint, ist eine unglaubliche Einstellung, ein Riecher für die richtigen Räume und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.

Haaland bester Stürmer der Rückrunde

Und was sagen die Zahlen? Vor allem Dortmunds Haaland ist in absoluter Top-Verfassung. Mit nur 19 Jahren sorgt der Winterneuzugang in der Rückrunde mächtig für Furore.

Der Norweger netzte in zehn Partien zehnmal ein und ist damit Top-Torjäger der Rückrunde – vor Kai Havertz und Robert Lewandowski, der verletzungsbedingt nur auf acht Einsätze kam und immerhin achtmal erfolgreich war.

Gnadenlose Chancenverwertung: Haaland die Effizienz in Person

Der Schlüssel des Erfolgs? Effektivität. Denn die sucht in der Bundesliga ihresgleichen. Von 13 Schüssen aufs Tor (insgesamt 21 Abschlüsse) führten zehn bei Haaland zum Treffer. Das entspricht einer satten Chancenverwertung von 59%. Zum Vergleich: Bei Lewandowski sind es 27%. Zudem verwertete der Youngster alle seiner sieben Großchancen!

Und auch in der Statistik, was Minuten pro Tor angeht, ist Haaland am Polen vorbeigezogen. Der Norweger trifft im Schnitt alle 69 Minuten, Lewandowski “nur” alle 90 Minuten (Platz zwei in der 2020-Statistik).