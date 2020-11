Haaland vs. Lewandowski! Für BVB-Sportchef ist “Erling weiter, als es Robert mit 20 war”

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Bayern-Fußballstar Robert Lewandowski (32) als “perfekten Stürmer” bezeichnet, sieht den eigenen Torjäger Erling Haaland (20) aber auf Augenhöhe. “Erling ist jetzt sicher weiter, als es Robert mit 20 war”, sagte der Sportdirektor des Dortmunder Fußball-Bundesligisten der “Bild” (Samstag). Allerdings sei es schwierig, wenn man Spieler vergleiche, bei denen der Altersunterschied so groß sei.

Lewandowski habe sich über die Jahre zu einem perfekten Stürmer entwickelt. “Erling traue ich wirklich alles zu, weil er diesen extremen inneren Antrieb hat, sich permanent verbessern zu wollen. Eine unbändige Gier.”

Am Samstagabend treffen die Dauerrivalen Borussia Dortmund und Bayern München im Geister-Gipfel aufeinander (ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel & das gesamte Sportangebot von Sky bereits ab 10 Euro pro Monat streamen) und damit auch die beiden Torjäger Haaland und Lewandowski. Und beide Ausnahmestürmer befinden sich in Topform. Was die Zahlen betrifft, spricht viel für Routinier Lewandowski. Denn der zwölf Jahre ältere Pole hat bisher mit zehn Saisontoren doppelt so viele Treffer erzielt wie Haaland. Dagegen überzeugt Haaland als Meister der Effizienz. Im Schnitt braucht der Norweger nicht einmal drei Torschüsse für einen Treffer.

(APA)

Beitragsbild: Getty