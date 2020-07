Haaland will Meister werden, aber: ”Reden allein genügt nicht”

Erling Haaland hat die vergangene Saison mit dem BVB auf Platz zwei beendet. Im kommenden Jahr soll erneut ein Angriff auf den FC Bayern gestartet werden. Die Qualität, am Ende der Saison ganz oben zu stehen, sei laut Haaland vorhanden.

Borussia Dortmund musste sich in der vergangenen Saison mit der Vizemeisterschaft begnügen, mal wieder. Die scheinbar übermächtigen Bayern haben sich zum achten Mal in Folge zum Meister gekrönt. Ändert sich daran etwas in der kommenden Saison?

Haaland beeindruckt von Bayern-Konstanz

”Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht”, verdeutlichte Haaland im Interview mit der Sport Bild und ergänzte: ”Es ist jedenfalls mein großes Ziel, mit dem BVB Titel zu gewinnen und zusammen mit unseren Fans fantastische Erfolge zu feiern.”

Ob diese Erfolge eintreten werden, hängt natürlich auch davon ab, ob die Münchner weiterhin ihr Top-Level abrufen werden. Der 20 Jahre alte Norweger zeigt sich von der “enormen Konstanz” der Bayern beeindruckt.

Mit Haaland-Toren zur Meisterschaft

Für einen Angriff auf die Bayern braucht der BVB nicht nur eine ähnliche Konstanz wie der Rekordmeister, sondern auch wieder einen Haaland in Top-Form. In der zurückliegenden Rückrunde hat der Youngster 13 Tore erzielt, und das in nur 15 Bundesliga-Spielen. Auch in der kommenden Spielzeit möchte Haaland wieder möglichst oft den Ball ins gegnerische Tor bugsieren.

”Wenn wir dank meiner Tore in der kommenden Saison jedes Spiel gewinnen, dann bin ich glücklich – denn das würde bedeuten, dass wir Meister werden”, so der Shootingstar. Nun müssen den Worten, wie er selbst sagte, auch Taten folgen…

(skysport.de)

Beitragsbild: Getty Images