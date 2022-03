Haalands Abschied aus Dortmund steht wohl fest

via

Kommt jetzt richtig Bewegung in die Causa Erling Haaland? Der Stürmer soll sich nun entschieden haben, den Verein im Sommer zu verlassen.

Laut einem Bericht der Sportzeitung AS rücke das Treffen mit der Berater-Seite des Stürmers näher. Darin soll Borussia Dortmund davon in Kenntnis gesetzt werden, dass der Norweger im Sommer seine Ausstiegsklausel ziehen wolle. Demnach soll er den BVB für eine Ablöse von 75 Millionen Euro verlassen können.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte am Rande des Europa-League-Spiels in Glasgow einen vagen Zeitplan in der Personalie genannt.

„Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen – keine Ahnung – klären“, hatte Watzke bei RTL/ntv gemeint.

Manchester City und Real Madrid als mögliche Ziele

Als mögliche Ziele gelten Manchester City oder Real Madrid. Der spanische Rekordmeister hat allerdings auf der Mittelstürmerposition in Karim Benzema einen Top-Angreifer und die Königlichen buhlen um Kylian Mbappe.

Ausgestiegen aus dem Poker um Haaland ist derweil der FC Barcelona. Barca-Präsident Joan Laporta schloss am Sonntag eine Verpflichtung des 21-Jährigen aus. Haaland hatte am Sonntag nach längerer Verletzungspause sein Bundesliga-Comeback für Borussia Dortmund beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld gegeben.

