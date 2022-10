Haalands Ex-Club Molde FK vorzeitig norwegischer Meister

via

Molde FK hat sich vier Runden vor Saisonende vorzeitig den Titel in der norwegischen Fußball-Liga gesichert.

Der frühere Verein von Manchester-City-Star Erling Haaland ist nach einem 1:0-Sieg bei Lilleström SK am Sonntagabend nicht mehr von der Spitze der norwegischen Eliteserien zu verdrängen. Das Team von Cheftrainer Erling Moe krönte damit eine beeindruckende Saison, in der es zuletzt 13 Siege in Serie feierte.

Mit 15 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Bodö/Glimt ist der Club nicht mehr einholbar. Für Molde ist es der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte und der erste seit 2019. Haaland hatte bei dem westnorwegischen Club gespielt, bevor er Anfang 2019 nach Salzburg weitergezogen war. Die Spielzeit in Norwegen endet wie auch in anderen nordischen Ligen alljährlich im Herbst.

