Haalands Rückennummer bei ManCity steht fest

Manchester City hat fast vier Wochen nach der Vorstellung von Star-Neuzugang Erling Haaland endlich das Nummern-Geheimnis um den Ex-Dortmunder gelüftet.

Am 13. Juni hat Manchester City Erling Haaland offiziell als Neuzugang vorgestellt. Neben Toren erhofft sich der Klub von Trainer Pep Guardiola natürlich auch zahlreiche Trikotverkäufe, doch ein Jersey der norwegischen Naturgewalt konnten sich die Fans des englischen Meisters bislang noch nicht sichern.

Der Grund: Haaland bekam noch keine Trikotnummer zugeteilt, doch das Nummern-Rätsel ist nun endlich gelöst. Am Samstag gaben die Citzens bekannt, dass der Angreifer mit der 9 auf Torejagd gehen wird. Die klassische Mittelstürmer-Nummer trug der 21-Jährige auch bereits bei Borussia Dortmund.

