Haas stapelt für die kommende Saison tief

Der US-Rennstall Haas erwartet eine schwierige Formel-1-Saison und stapelt für die im März beginnende WM tief.

Bei der Auto-Präsentation am Freitag erklärte Teamchef Ayao Komatsu, man werde sich wohl am Schluss einreihen. „Ich denke, dass wir in Bahrain am Ende des Feldes stehen werden, wenn nicht sogar als Letzter“, sagte der Japaner. Die Vorstellung des VF-24-Boliden war die erste aller F1-Teams, die ersten Streckentests finden am 11. Februar in Silverstone statt.

Haas – mit den Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen – belegte im Vorjahr mit nur zwölf Punkten aus 22 Rennen den letzten Platz. Komatsu hatte im vergangenen Monat den ausgeschiedenen Günther Steiner an der Spitze des Teams ersetzt.

Die Saison beginnt am 2. März in Bahrain, dort wird zuvor vom 21. bis 23. Februar getestet (die Tests und alle Rennen in voller Länge auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass alle Formel-Serien live streamen). „Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass unser Auto in Bahrain nicht unbedingt die Blicke auf sich ziehen wird, aber unsere Konzentration und unser Fokus liegen darauf, mit dem VF-24 zu arbeiten, das Auto zu verstehen und dann den richtigen Weg zu finden, um es zu verbessern“, erklärte Komatsu.

