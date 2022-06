„Habe alles an ihm analysiert“: Benzema schwärmt von Ex-Kollegen

Karim Benzema hat eine unglaubliche Saison hinter sich: spanischer Meister, Champions-League-Sieger und in beiden Wettbewerben Top-Torschütze.

Mit 34-Jahren steht der Stürmer am Zenit seiner Fußballer-Karriere – und so ein bisschen zu verdanken hat er das seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo, wie er selbst zugab.

Benzema studierte Ronaldos Bewegungen

In seiner Anfangszeit bei Real Madrid habe er sich einiges vom Superstar abgeschaut. „Als ich beobachtet habe, was er tut, habe ich mich besonders auf seine Bewegungen konzentriert: das Dribbling, den Abschluss, das Passspiel, die Ballbehandlung. Ich habe alles an ihm bis ins Detail analysiert“, verriet er im Interview mit dem französischen Magazin Onze Mondial.

Benzema hatte enormen Anteil am Triumph in der Königsklasse. Der Franzose rettete die Madrilenen ein ums andere Mal in die nächste Runde, neun der 15 Real-Tore in der K.o.-Phase gingen auf sein Konto.

