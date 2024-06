„Habe große Lust darauf“: Stöger-Wechsel offiziell

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Kevin Stöger zu Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Der ÖFB-Profi, in der abgelaufenen Saison beim VfL Bochum mit acht Toren und 13 Vorlagen der herausragende Spieler, unterschrieb bei der Fohlenelf bis 2027. Das bestätigte die Borussia am Dienstag.

„Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit – als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze.“

Stöger: „Bin extrem hungrig“

Stöger hatte sich bereits am Montag in einer Videobotschaft von den Bochumer Fans verabschiedet, sein Wechsel nach Gladbach galt als offenes Geheimnis. „Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben“, sagte der 30-Jährige zu seinem Wechsel.

Stöger hatte 2022 sein zweites Engagement in Bochum begonnen, war maßgeblich am Klassenerhalt in allerletzter Sekunde beteiligt: Im Relegationsrückspiel bei Fortuna Düsseldorf erzielte er ein Tor und bereitete die beiden weiteren Treffer zum 3:0 vor, auch im Elfmeterschießen, das der VfL mit 6:5 gewann, traf er. Der VfL hatte Stöger bereits in der vergangenen Woche zusammen mit neun anderen Spielern bei einem Teamfrühstück verabschiedet.

(SID)/Bild: Imago