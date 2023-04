via

via Sky Sport Austria

WSG-Trainer Thomas Silberberger stellte sich nach dem 0:1 beim SCR Altach dem Sky-Mikro.

„Mich stört, dass wir das Spiel souverän in der Hand haben und dann sind es immer Kleinigkeiten, die uns aus dem Tritt bringen“, sagte der Übungsleiter der Wattener und ergänzte: „Wenn Altach diese Chancen gehabt hätte, die wir in der ersten Halbzeit hatten, wären sie 2:0 vorne gewesen. So ehrlich muss man sein.“