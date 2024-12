„Habe wirklich daran geglaubt“: Kühbauer und WAC jubeln über Comeback-Sieg

Was am Samstag in der Grazer Merkur Arena passiert ist, war nichts für schwache Nerven.

Der GAK führte im Bundesliga-Duell mit dem WAC bis zur 80. Minute mit 3:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann legten die Kärntner ein fulminantes Comeback hin. Am Ende stand es 4:3 für die Gäste, und deren Trainer Dietmar Kühbauer sprach von „mehreren Herzinfarkten“, die er erlitten hätte.

„Das darf die Mannschaft mit mir bald 54-Jährigen nicht mehr machen. Wenn schon, dann kann ich gleich von einer Brücke springen“, schnaufte der Burgenländer. Gezeichnet war auch Rene Poms nach seiner ersten Niederlage als GAK-Coach. „Das war heute eine Breitseite für uns, aber wir werden gestärkt daraus zurückkommen“, versprach der Steirer.

Seine Truppe befand sich lange auf Kurs Richtung drittem Sieg in Folge, aber der WAC ließ sich nicht unterkriegen. „In der Pause habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir das heute noch drehen können. Wahrscheinlich haben sich die Spieler dann gedacht, was für ein Zeug ich nehme. Aber ich habe wirklich daran geglaubt“, beteuerte Kühbauer.

Kühbauer nach Comeback-Sieg: „Bin glücklich und brennhas“