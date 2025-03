ÖSV-Duo eröffnet: Die Startliste für die Herren-Abfahrt in Kvitfjell

Können die ÖSV-Herren ihre Serie von 35 sieglosen Rennen in Serie am Freitag beenden? In der Abfahrt von Kvitfjell jagen Vincent Kriechmayr und. Co den lang ersehnten Tagessieg für Österreichs Ski-Herren.

Um 10:30 Uhr eröffnen zwei ÖSV-Läufer das Rennen: Daniel Hemetsberger geht als Erster auf die Piste, direkt nach ihm folgt Stefan Babinsky mit Startnummer 2. Babinsky war im einzigen Kvtifjell-Training am Mittwoch als Achter bester ÖSV-Läufer.

Vincent Kriechmayr, der im Vorjahr in Kvitfjell den Super-G gewann und in der Abfahrt Zweiter wurde, startet mit Nummer 15. Auch hier kommt es zu einem ÖSV-Doppelpack – Stefan Eichberger folgt mit Startnummer 16.

Otmar Striedinger (Startnummer 23), Raphael Haaser (31), Manuel Traninger (37), Vincent Wieser (41), Stefan Rieser (47) und Abfahrts-Debütant Lukas Feuerstein (53) komplettieren das ÖSV-Aufgebot.