„Haben dort nichts zu verlieren“: Dragovic brennt auf ManCity-Gastspiel

Die Gewinner zwei unterschiedlichster Europacup-Epochen treffen zum Auftakt der Champions-League-Saison 2023/24 aufeinander: Titelverteidiger Manchester City empfängt zum Auftakt Außenseiter Roter Stern Belgrad (ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 3 – streame die Partie mit dem SkyX-Traumpass). Der 100-fache ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic freut sich auf die Herausforderung – und traut dem Europacupsieger von 1991 eine Überraschung in der Gruppenphase zu.

„Es ist Nonstop ein Thema. man muss das realistisch angehen. Dennoch, träumen darf man“, sagt der Innenverteidiger in Hinblick auf die historischen Erfolge seines Teams: „Jetzt können wir die Champions League genießen und wollen so weit wie möglich kommen.“ Neben dem erneuten CL-Favoriten sind auch RB Leipzig und Young Boys Bern die Gegner von Crvena Zvezda. „Für die wird das auch nicht einfach werden in der Hölle von Belgrad“, setzt Dragovic auf die Heimstärke des Teams.

Dragovic: „Drauf los spielen und alles geben“

Dragovic, der nun mit seinem vierten Team an der Königsklasse teilnimmt, sieht genau in der Außenseiterrolle die große Chance: „Wir als Roter Stern haben dort nichts zu verlieren. Es gibt keinen einzigen Menschen, der einen Cent auf uns tippen würde in Manchester. 90 Minuten drauf los spielen und alles geben.“ Auch aufgrund seiner Routine hat der Defensivspieler keine Angst vor einer Niederlage: „Druck ist ein schönes Privileg. Viele gehen daran kaputt, aber man sollte den Druck auch genießen.“

(Red.)