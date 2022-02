„Haben eine klare Identität“: United-Star stellt sich vor Rangnick

Bruno Fernandes lobt vor dem Duell mit Atletico Madrid (am Mittwoch ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) Interimstrainer Ralf Rangnick. Spekulationen über Unruhen in der Kabine weist der Spielmacher zurück.

„Ich finde, wir machen es sehr gut, seit er hier ist“, stärkte Fernandes Rangnick bei der Pressekonferenz den Rücken. „Wir haben eine klarere Identität.“

Und weiter: „Wir müssen dem folgen, was der Trainer und die Mannschaft für den besten Weg halten. Ich habe in diesem Verein noch nie gehört, dass sich jemand über die Taktik beschwert hat, und ich hoffe, dass das auch niemand tun wird“, sagte Fernandes vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atletico Madrid.

Fernandes wehrt sich gegen Gerüchte

Nichtsdestotrotz kursieren immer wieder Gerüchte über Unzufriedenheit in der Kabine. Fernandes machte nun deutlich, was er davon hält: „Ehrlich gesagt denke ich, dass die Leute nur versuchen, sich zu beschweren und Geschichten über diesen Klub zu erfinden, denn wir wissen, wenn jemand über uns spricht, geht er mit seiner Stimme um die Welt und das ist etwas, was er will. Für uns bedeutet das nichts. Wir halten uns an den Plan und wir halten zusammen. Das ist die Hauptsache – zusammenhalten und zusammen gewinnen.“

Rangnick übernahm bei den Red Devils im November das Kommando an der Seitenlinie und führte die Mannschaft vom sechsten auf den vierten Platz. In dieser Phase holte United aus zwölf Spielen 25 Punkte. Im gleichen Zeitraum hat nur Tabellenführer Manchester City mehr Punkte gesammelt.

(skysport.de) / Bild: Imago