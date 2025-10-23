„Haben gut dagegengehalten“ – Die Reaktionen nach der Sturm-Niederlage

Sturm Graz hat auswärts gegen Celtic Glasgow den Sieg aus der Hand gegeben und die zweite Niederlage im dritten Spiel der Europa-League-Ligaphase kassiert.

Das sind die Reaktionen nach dem Spiel (via Canal+):

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Wir wollten unbedingt etwas mitnehmen. Es war ein Topgegner vor einer Topkulisse. Unsere Mannschaft und unsere Fans haben sehr gut dagegengehalten. Es war ein wichtiges Spiel für unsere Entwicklung. Wir werden die Schlüsse daraus ziehen, am Sonntag geht es wieder weiter. Details entscheiden auf diesem Niveau, wir haben schlussendlich zwei Tore bei Standardsituationen bekommen. Wir hätten die Chancen auf das 2:0 auch nützen können. Es war ein couragierter Auftritt von meiner Mannschaft, wir können viele positive Erkenntnisse mitnehmen.“

Säumel: „Nehmen positive Erkenntnisse mit“

Tomi Horvat (Sturm-Torschütze): „Erst haben wir ein gutes Spiel gemacht, dann kassieren wir zwei Standard-Gegentore. Wir wussten, dass sie schnell spielen und da waren wir nicht vorsichtig genug. Wir müssen in der Defensive kompakter sein, damit das andere Team nicht so viele Chancen bekommt. Da müssen wir besser werden. Wir haben ein wirklich gutes Spiel gespielt und hatten Chancen auf das 2:0. Am Ende eine unglückliche Niederlage.“

Sturm-Torschütze Horvat: „… das hat uns den Rest gegeben“

Emanuel Aiwu (Sturm-Verteidiger): „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir sind sehr gut reingekommen, haben uns in jeden Schuss reingehaut und sind in Führung gegangen. Wir sind sehr verärgert, dass wir das nicht über die Zeit gebracht haben. Wir haben das im Kollektiv gut verteidigt und ich kann da keinem was vorwerfen. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, was wir können. Da haben wir in der Defensive und mit dem Ball gute Akzente gehabt. Es ist ärgerlich, dass wir da nichts Zählbares mitgenommen haben.“

Benjamin Nygren (Celtic-Torschütze): „Es war ein gutes Gefühl, weil ich heute einige Chancen vergeben habe. Ich bin so glücklich für das Team, wir hatten zuletzt eine schwierige Phase. Heute haben wir den Turnaround geschafft.“

(APA)

Bild: GEPA