„Haben immer groß gedacht“: Mentalcoach Berthold traut Sturm Meistertitel zu

via Sky Sport Austria

Ein Bundesliga-Coach auf dem Weg nach oben: Christian Ilzer hält mit dem SK Sturm weiterhin das Meisterrennen der ADMIRAL Bundesliga offen. Nicht überrascht ist davon Mathias Berthold: Als ehemaliger Ski-Cheftrainer und aktueller Mentalcoach verfolgt er den Werdegang des Sturm-Trainers seit langem. „Talk & Tore exklusiv“ mit Christian Ilzer ist JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 sowie im Stream zu sehen!



„Ich wünsche ihnen auf alle Fälle, dass sie Meister werden. Und ich glaube auch, dass sie das schaffen werden“, ist der ehemalige Skirennläufer überzeugt. Als einstiger Sturm-Mentalcoach ist Berthold ein langjähriger Wegbegleiter des Grazer Trainers: „Wir haben nie klein, immer groß gedacht. Dementsprechend rasant ist die Entwicklung auch vorangegangen.“

Gleichzeitig blickt der ehemalige ÖSV-Herren-Cheftrainer auf die Anfänge der Zusammenarbeit zurück: „Er war mir nicht unbedingt sehr sympathisch. Aber innerhalb von fünf Minuten hab‘ ich bemerkt, dass er nicht so wie an der Seitenlinie ist. Natürlich sind seine Emotionen da.“ Umso mehr schätzt Berthold Ilzers Persönlichkeit: „Er sieht nicht das Problem, er sieht die Lösung. Das macht er sehr gut. Ich hätte so einen Trainertypen gerne bei mir gehabt. Er hat auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen.“

Sky-Experte Stöger: „Man kann den Grazern viel zutrauen“

