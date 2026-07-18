„Haben uns verabschiedet“: Kovac bestätigt Adeyemi-Abschied

Die Reise nach Spanien ist angetreten, der Medizincheck absolviert und der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona von Klubpräsident Joan Laporte bereits vollmundig bestätigt – nun hat sich Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac erstmals zum nahezu perfekten Abgang des Offensivspielers geäußert. „Wir haben uns von ihm verabschiedet“, sagte Kovac am Rande des Testspiels gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen (3:1) am Samstag: „Wir wünschen ihm wirklich alles Gute, wenn es dann klappt – aber davon gehen wir aus.“

Dem 54-Jährigen zufolge verliert der BVB durch den Abgang des Ex-Salzburgers vor allem Tempo. „Mit seiner Geschwindigkeit konnte man das eine oder andere aufreißen“, sagte Kovac: „Aber wir arbeiten daran. Wir werden fleißig schauen, dass wir die Spieler, die uns verlassen haben, adäquat und vielleicht sogar besser ersetzen. Das wird schwierig, aber daran arbeitet jeder Klub – auch wir.“

Laut übereinstimmenden Medienberichten verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Wie der deutsche Bundesligist die potenziellen Erlöse einsetzen will, ist noch nicht bekannt. Bisher verpflichtete der Klub ausschließlich Talente, darunter Joane Gadou (19 Jahre), Justin Lerma (18) und Kaua Prates (17).