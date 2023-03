„Haben viel Potenzial“: Neu formierte U21 will an starken Herbst anknüpfen

Zwei Siege, zwei Remis: Österreichs neuformierte U21-Nationalmannschaft hat im vergangenen Herbst einen guten Start hingelegt. Beim Länderspiel-Test-Doppel auf türkischem Boden wollen die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch die ungeschlagene Serie zum Jahresauftakt fortsetzen. Am Freitag geht es in Antalya gegen Polen, am Montag (jeweils 13.30 Uhr) gegen die Republik Moldau.

Fehlen wird Paul Koller, der GAK-Abwehrspieler erlitt eine Sprunggelenksverletzung. Für ihn wurde Leo Mätzler nachnominiert. Der Dornbirn-Akteur ist einer von sechs möglichen Debütanten neben David Riegler (St. Pölten), Dijon Kameri (Salzburg), Tristan Osmani (Schalke), Luka Maric (Sturm Graz) und Justin Forst (WSG Tirol). Die ÖFB-Auswahl hat am Montag das Trainingscamp in Belek bezogen. Prominentester Abwesender ist der am Fuß angeschlagene Galatasaray-Istanbul-Offensivspieler Yusuf Demir.

Gegen Polen wird der dritte Sieg nach einem 5:1 gegen Montenegro und 2:0 gegen Wales angepeilt. Gegen die Türkei und Kroatien hatte es in der Folge zwei 1:1-Remis gegeben. „Es ist eine schöne Momentaufnahme, dass wir noch ungeschlagen sind. Natürlich haben wir aus den bisherigen Spielen Selbstvertrauen mitgenommen, weil wir gesehen haben, dass wir gegen starke Teams mithalten können. Wir dürfen uns aber von den Ergebnissen nicht blenden lassen“, sagte ÖFB-U21-Kapitän Matthias Braunöder.

„Wir haben wirklich viel Potential“

Gregoritsch steht zum 101. Mal als U21-Teamchef an der Linie. Sein Team kann ihm nachträglich ein Geburtstagsgeschenk machen, ist der Steirer doch seit Mittwoch 65 Jahre alt.

„Unsere Defensivspieler sind körperlich enorm präsent, im Mittelfeld verfügen wir über eine sehr gute Mischung aus Läufern und Technikern und in der Offensive haben wir verschiedene Waffen, über die wir immer für ein Tor gut sind. Was noch dazukommt, sind die vielen ganz unterschiedlichen Charaktere, die sich in diesem Team wiederfinden. Wir haben wirklich viel Potenzial“, ist Gregoritsch vor dem Duell mit einem „richtig starken Gegner“ guter Dinge.

Die Testspiele dienen der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im September startet.

(APA)/Bild: GEPA