Habesohn um seinen vierten Austria-Top-12-Titel in Folge

Noch vor dem Jahreswechsel geht es im österreichischen Tischtennis bei Frauen und Männern um dem zweiten wichtigen Individualtitel neben Staatsmeisterehren. Daniel Habesohn geht am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) in Lustenau auf seinen vierten Austria-Top-12-Finalgewinn in Folge los, der topgesetzte Wiener ist mit sechs Erfolgen Rekordgewinner dieses Events. Wels-Stütze Andreas Levenko ist die Nummer zwei, er hat Mühlhausen-Legionär Habesohn zuletzt in der Champions League besiegt.

Triple-Gewinner Robert Gardos fehlt aufgrund eines Engagements in der arabischen Champions League beim SC Katar, bei den Frauen ist Vorjahressiegerin und Europameisterin Sofia Polcanova verletzungsbedingt nicht dabei. Die Setzung führen Amelie Solja und Karoline Mischek an, leicht favorisiert ist aber die drittgereihte Liu Yuan. Die Endspiele werden ab 20.30 Uhr ausgetragen.

(APA) / Bild: GEPA