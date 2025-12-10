Hacker feiert Comeback mit Europacup-Sieg

Ski-Rennläufer Felix Hacker hat 322 Tage nach seinem beim Abfahrtstraining in Kitzbühel erlittenen Kreuzbandriss ein mehr als geglücktes Comeback gefeiert.

Der Kärntner Speed-Spezialist gewann am Mittwoch den Europacup-Super-G in Santa Caterina. „Dass mein Comebackrennen heute so funktioniert hat, ist einfach der Wahnsinn und ich bin unglaublich glücklich“, erklärte der 26-Jährige. Er gewann vor dem Spanier Ander Rivera (+0,32 Sek.) und dem Schweizer Marco Kohler (+0,33).

(APA)/Bild: GEPA