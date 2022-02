Hämmerle könnte „blechernem“ Lüftner Startplatz überlassen

via

via Sky Sport Austria

Fährt er, oder fährt er nicht? Alessandro Hämmerle ließ nach seinem Olympiasieg offen, ob er im Mixed-Bewerb der Snowboardcrosser am Samstag (3.00 MEZ) antreten wird. Nicht ein potenzieller Kater nach der Feier war der Grund, sondern ein potenziell edler Zug: „Ich überlege, ob ich vielleicht dem Juli die Chance auf die Medaille noch einmal geben soll“, sagte Hämmerle über seinen Teamkollegen Julian Lüftner, der am Donnerstag als Final-Vierter mit „Blech“ abgespeist wurde.

Fix gesetzt ist seit Wochen Pia Zerkhold, Österreichs Solokämpferin als Frau im Team. Sie soll laut Hämmerle nun entscheiden, mit wem sie das Tandem bilden will. „Der Pia will ich den vollen Support geben“, stünde Hämmerle aber parat. Interne Beratungen folgten noch, doch egal, welcher Vorarlberger starten wird, bei der Olympia-Premiere des Mixed-Bewerbs scheint eine weitere Medaille möglich. Auch wenn sich die 23-jährige Niederösterreicherin Zerkhold angesichts der Medaillenfrage Bedenkzeit nahm. „Nein sagen möchte ich aber auch nicht. Wir haben ein extrem starkes Herrenteam.“

„Der Beste aus dem Einzelbewerb fährt normalerweise den Teambewerb. Außer er kann nicht, oder er mag nicht“, stellte Cheftrainer Thomas Greil fest. Von der Energie her solle ein Einsatz für Hämmerle gut 40 Stunden nach dem Coup kein Problem darstellen, die Gedankenspiele des Olympiasiegers kannte der Betreuer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Die Chancen sind durchaus gegeben, dass wir auch dort vorne mitmischen.“

Zerkold dürfte nach ihrem Aus in der ersten K.o.-Runde im Einzel gewiss mit der Wut im Bauch unterwegs sein. Es wäre an ihr, den Deckel drauf zu machen. Es legen die Männer vor, die Frauen folgen nach einer kurzen Unterbrechung. Das Starttürl öffnet sich gemäß den Zeitrückständen. Im einzigen Mixed-Saisonweltcup wurden Hämmerle/Zerkhold im Montafon Sechste, der Sieg ging an die italienische Paarung Lorenzo Sommariva/Michela Moioli, die auch nun zu den Topfavoriten zählen. Zwölf Nationen haben genannt, gestartet wird mit dem Viertelfinale.

(APA)

Artikelbild: GEPA