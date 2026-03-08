Hämmerle verpasst in Erzurum erneut das Finale
Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat am Sonntag auch beim zweiten Snowboard-Cross-Weltcup in Erzurum in der Türkei das Finale verpasst.
Der 32-jährige Vorarlberger wurde in seinem Semifinale erneut Dritter. Nach Endrang fünf am Freitag gab es diesmal Platz sechs. Der Sieg ging an den Franzosen Aiden Chollet. Bei den Frauen kam die Olympia-Fünfte Pia Zerkhold nach einem Viertelfinal-Aus nicht über Rang elf hinaus. Die Britin Charlotte Bankes gewann.
Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek war aufgrund einer Erkrankung am Freitag bereits nach der Qualifikation für das erste Rennen in mehr als 2.500 m Seehöhe aus der Türkei abgereist, um seine Teilnahme am Heim-Weltcup im Montafon nicht zu gefährden. Dort steht am Sonntag (11.00 Uhr) die Generalprobe für die WM im kommenden Jahr auf dem Programm. Die Qualifikation ist in Vorarlberg für Samstag (10.30 Uhr) angesetzt.
(APA) / Artikelbild: GEPA