Hängt Neuer noch ein Jahr dran? Konkrete Gespräche geplant

Ein fester Nübel-Kauf ist für die Schwaben aktuell ebenso unrealistisch wie eine erneute Leihe. Generell ist nach Sky Sport Informationen im Moment ausgeschlossen, dass die Bayern den Keeper ein weiteres Mal ausleihen würden. Nübels Vertrag beim FCB ist noch bis 2029 gültig.

Neuer zurück ins DFB-Tor?

Nübel war einst im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt, um irgendwann die neue Nummer eins der Münchner zu werden. Fünf Jahre und zwei Leih-Klubs später – AS Monaco und Stuttgart – steht noch immer Neuer zwischen den Bayern-Pfosten.

Dieser wiederum zeigt mittlerweile wieder so starke Leistungen, dass mit der langen Verletzungspause von DFB-Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen die öffentliche Diskussion über eine mögliche Neuer-Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft kaum einzubremsen ist. „Wenn wir es uns leisten können, auf die Besten zu verzichten, dann sollten wir nicht den WM-Titel ausgeben“, sagte Fußball-Experte und Ex-Profi Matthias Sammer jüngst vielsagend bei Sky in der Sendung Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk.

Also, erst WM 2026 und dann noch ein weiteres Jahr beim FC Bayern für Manuel Neuer?

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago