Härtetest ManCity: RB Leipzig beginnt Neuanfang gegen Guardiola

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig muss sich nach der Trennung von Trainer Jesse Marsch schnell neu sortieren. Ausgerechnet in der Krise sind nun Manchester City und Pep Guardiola zu Gast.

Starcoach Pep Guardiola an der Seitenlinie, die beste Abwehr der Premier League und eine brandgefährliche Offensive – nein, viel komplizierter könnte die neue Zeitrechnung bei RB Leipzig nicht beginnen. Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Jesse Marsch empfängt Leipzig im abschließenden Gruppenspiel der Champions League am Dienstag ausgerechnet Manchester City (18.45 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Das Minimalziel Europa League steht auf dem Spiel.

Lösungen gegen das europäische Fußball-Schwergewicht muss Achim Beierlorzer finden. Der 54-Jährige, Co-Trainer unter Marsch, verantwortet Leipzig interimsweise – dieses Mal ohne Fernaustausch mit dem zuletzt positiv auf Corona getesteten US-Amerikaner.

Möglicherweise betreut Beierlorzer die Sachsen bis zum Ende der Hinrunde, spätestens zum neuen Jahr will die sportliche Leitung um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff aber einen Nachfolger präsentieren.

Der frühere Leverkusen-Coach Roger Schmidt (derzeit PSV Eindhoven) galt als Wunschkandidat, wird es nach Informationen des kicker aber nicht. Als weitere Optionen sind Domenico Tedesco und Edin Terzic im Gespräch. Ob sie sich von einem Engagement überzeugen lassen, hängt womöglich aber auch von der sportlichen Perspektive ab.

Diese sind in Leipzig grundsätzlich hervorragend. Ob RB allerdings auch in der Rückrunde mit internationalen Spielen locken kann, entscheidet sich erst am Dienstag.

Der Klub, der nach schwachen Leistungen unter Marsch seine ambitionierten Ziele gefährdet sieht, kämpft gegen Manchester um das Überwintern in der Europa League. Der Blick richtet sich dabei auch nach Paris. Sollte PSG um Weltfußballer Lionel Messi den FC Brügge bezwingen, würde wegen des direkten Vergleichs mit den Belgiern auch eine Niederlage gegen Manchester zu Platz drei und zum Weiterkommen reichen.

Mit einer Niederlage ist durchaus zu rechnen. Entscheidend ist deshalb vor allem die Reaktion der Mannschaft auf die jüngste Krise. Unter Marsch zeigte RB stets zwei Gesichter, auf gute Spiele folgten unerklärliche Leistungseinbrüche.

Der Nagelsmann-Nachfolger wollte wieder etwas weg vom Ballbesitz hin zum RB-typischen Überfallfußball – doch nach einem halben Jahr ließ sich kein klares taktisches Konzept erkennen. Auch Einsatz und Moral ließ die Mannschaft mitunter vermissen, zuletzt bei der Niederlage bei Union Berlin (1:2).

„Desolat“, katastrophal“, „beschissen“ – Mintzlaff hatte sich nach der Pleite in Rage geredet. Man habe einen „überragenden Kader“, der momentan „zu wenig“ liefert. Gegen Manchester wartet die nächste Chance zur Besserung.

Die Aufgabe wird denkbar schwierig. City hat die letzten sieben Pflichtspiele gewonnen und reist als Gruppensieger ohne Druck nach Sachsen. Teammanager Pep Guardiola bezeichnete das Duell als „perfektes Trainingsspiel“. Man spiele nicht um Punkte, sondern darum, Abläufe weiter zu verbessern.

(SID) / Bild: Imago