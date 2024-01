Hahnenkamm-Rennen: Kanadier Alexander im ersten Abfahrtstraining vor Striedinger

Der Kanadier Cameron Alexander hat im ersten Abfahrtstraining für die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die Bestzeit erzielt.

Alexander war am Dienstag auf der Streif in 1:57,06 Minuten schneller als der Kärntner Otmar Striedinger (+0,47 Sek.), der als Zweiter bester Österreicher wurde. Auch der Steirer Stefan Babinsky (+0,82) fuhr als Vierter ins Spitzenfeld. Wengen-Sieger Marco Odermatt deckte seine Karten noch nicht auf.

Odermatt und Kriechmayr noch mit Rückstand

Der Schweizer Odermatt (+1,88 Sek.) fuhr auf den 14. Platz und lag damit unmittelbar hinter dem Südtiroler Dominik Paris (+1,83), Vorjahressieger Vincent Kriechmayr lag mit einem Rückstand von 3,62 Sekunden nicht in den Top 30. Etwas schneller unterwegs waren Daniel Hemetsberger (+2,11), Daniel Danklmaier (+2,30) und Christopher Neumayer (+3,00).

Am Mittwoch ist ein weiteres Training geplant. Im Renntempo gilt es die Streif für die Athleten auch dieses Jahr zweimal zu bezwingen. Am Freitag steht die erste Abfahrt auf dem Programm, ehe am Samstag (jeweils 11.30 Uhr) die traditionelle Hahnenkamm-Abfahrt stattfindet.

(APA)

Beitragsbild: GEPA