„Hala Madrid“ – WWE-Star Gunther provoziert in Barcelona

Der aktuelle WWE World Heavyweight Champion Gunther hat bei der Freitagssendung „SmackDown“ für Unmut beim spanischen Publikum gesorgt.

Der Wiener beteuerte in einer feurigen Promo, dass er sich auf die bevorstehenden Wochen in Europa freut. Den Auftakt machte „SmackDown“ in Barcelona, am Montag geht es in Brüssel bei „Raw“ weiter.

VIDEO: Gunther provoziert Publikum in Barcelona

Einen provokanten Seitenhieb konnte sich der österreichische WWE-Star am Freitag in Barcelona jedoch nicht verkneifen. „Als der größte europäische Wrestler aller Zeiten habe ich nur ein Bedauern: Ich wäre heute lieber in Madrid. Hala Madrid!“

Damit spielt Gunther auf die berühmte Vereinshymne von Real Madrid an, den Erzrivalen des FC Barcelona.

WWE bald in Wien zu Gast

Die European Tour der WWE macht auch in Wien Halt. Am 29. März ist die weltbekannte Wrestling-Promotion in der Wiener Stadthalle zu Gast. Auch Lokalmatador Gunther tritt bei seinem Heimspiel auf.

