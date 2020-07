Der am 30. August in Zell am See geplante Ironman 70.3 ist wegen der Coronavirus-Pandemie auf kommendes Jahr verschoben worden. Wie der Veranstalter bekanntgab, sei der Bewerb über die halbe Ironman-Distanz für 29. August 2021 neu angesetzt worden.

(APA)

Beitragsbild: GEPA