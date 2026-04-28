Halbfinal-Kracher in Paris! So starten PSG und die Bayern ins Hinspiel

Befreit vom Druck der Deutschen Bundesliga und voller Selbstbewusstsein gastiert der FC Bayern München am heutigen Dienstag bei Paris Saint-Germain.

Konrad Laimer und Co. wollen im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales den ersten Schritt zum Triple machen, müssen gegen den Titelverteidiger aber auf eine Schlüsselfigur verzichten: Der gesperrte Bayern-Coach Vincent Kompany wird das Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen. Laimer selbst sitzt anfangs nur auf der Bank.

PSG gegen den FC Bayern am heutigen Dienstag ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Hier gibt es die Aufstellungen beider Teams im Überblick:

Paris Saint-Germain

FC Bayern München

„Großes Fragezeichen für mich“ – Laimer nur auf der Bank

(Red.) / Bild: Imago