Halbfinale! Alcaraz setzt Madrid-Erfolgslauf fort

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters in Madrid wieder das Halbfinale erreicht.

Der Spanier, der tags zuvor Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Mittwoch den an Nummer zehn gesetzten Karen Chatschanow 6:4, 7:5. In der Runde der letzten Vier trifft der Weltranglistenzweite entweder auf den Deutschen Daniel Altmaier oder Borna Coric (Kroatien/Nr. 17).

Altmaier kann mit einem Sieg am Abend seinen Höhenflug in Madrid fortsetzen und erstmals in ein Halbfinale bei einem Masters einziehen. Auch Jan-Lennard Struff steht in der Runde der letzten Acht. Der 33-Jährige spielt am Donnerstag gegen Thiem-Bezwinger Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4).

Ex-US-Open-Siegerin Raducanu fällt lange aus

Die frühere US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu wird die kommenden zwei Grand-Slam-Turniere im Tennis verletzungsbedingt verpassen. Wie die 20-jährige Britin am Mittwoch auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte, habe sie sich Operationen an beiden Handgelenken unterziehen müssen. Zudem stehe noch ein kleinerer Eingriff am Knöchel an.

„Ich bin enttäuscht mitzuteilen, dass ich die nächsten paar Monate ausfallen werde“, schrieb Raducanu: „Es ist schmerzhaft, dass ich die Sommer-Events verpasse.“ Dazu postete Raducanu, die nach ihrem überraschenden Triumph bei den US Open 2021 nur noch selten sportliche Erfolge feiern konnte, ein Bild von sich im Krankenbett. In der Weltrangliste liegt sie derzeit auf Platz 85.

Die French Open finden vom 28. Mai bis 11. Juni in Paris statt, Wimbledon in London ist vom 3. Juli bis 16. Juli angesetzt.

