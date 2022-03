Halbfinale! Union Berlin bezwingt St. Pauli nach Rückstand

via

via Sky Sport Austria

Union Berlin hat als erstes Team das Ticket für das Halbfinale des DFB-Fußball-Pokals gelöst.

Kapitän Christopher Trimmel und Co. wurden am Dienstag ihrer Favoritenrolle im Duell mit Zweitligist St. Pauli gerecht, hatten allerdings beim 2:1-Erfolg nach 0:1-Rückstand viel Mühe. Trimmel stand als Aktivposten bis zur 88. Minute auf dem Feld. Bei den Verlierern spielte Stürmer Guido Burgstaller durch, die Hoffnung auf sein 20. Pflichtspieltor in dieser Saison erfüllte sich nicht.

Nach dem Gäste-Treffer von Daniel-Kofi Kyereh (21.) sorgten Sheraldo Becker (45.+1) und „Joker“ Andreas Voglsammer (75.) für die Wende. Voglsammer traf im Finish auch noch die Stange. Am Mittwoch treffen der Hamburger SV und Karlsruher SC, Hannover 96 und RB Leipzig sowie VfL Bochum und SC Freiburg aufeinander.

(APA)/Bild: Imago