Halbfinale vor Augen: Austria-Bollwerk soll weiter halten

Austrias Frauen-Team peilt im Women’s Europa Cup Historisches an. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sparta Prag am Mittwochabend (19.30 Uhr) reicht den Wienerinnen vor heimischer Kulisse ein Sieg, um als Europacup-Debütant ins Halbfinale einzuziehen. Eine Steigerung wird für Carina Wenninger und Co. nach dem 0:0 in der Vorwoche aber vonnöten sein.

Die Austria erinnerte im Vorfeld der Partie an 1983. Damals schaffte es der Club ins Halbfinale des Cup der Cupsieger. Anstelle von Toni Polster, Robert Sara oder Ernst Baumeister sollen den Violetten nun Courtney Strode, Louise Schöffel oder Katharina Schiechtl zu internationalen Ehren verhelfen.

Austria-Motto: Dicht machen und Nadelstiche setzen

In Prag waren die Austrianerinnen in erster Linie mit Defensivaufgaben beschäftigt. Im Franz-Horr-Stadion soll das Bollwerk um Kapitänin Wenninger erneut halten, die Austria will und muss aber auch offensiv Akzente setzen. „Den Mut in der Offensive, das müssen wir verbessern“, sagte Trainer Stefan Kenesei. Sparta, das vom Salzburger Michael Steiner trainiert wird, fand im Hinspiel die besseren Chancen vor. Die Marschroute der Austria bleibt gleich: Hinten dicht machen und vorne Nadelstiche setzen.

„Du kannst kein Spiel verlieren, wenn du kein Tor bekommst“, merkte Jasmin Pal an. Vier Gegentore hat die Torfrau und ihre Abwehr in den bisherigen 14 Liga-Partien zugelassen. Im Europa Cup sind es vier in den bisherigen fünf Spielen. „Unsere größte Stärke ist es, defensiv unser Tor zu verteidigen. Uns reicht dann eine Standardsituation, eine Aktion, um das entscheidende Tor zu machen. Darauf vertrauen wir“, meinte Mittelfeldspielerin Lotta Cordes.

75.000 Euro bei Halbfinal-Einzug

Wie Sparta-Coach Steiner mutmaßte, könnte das Duell im Elfmeterschießen entschieden werden. Dort warf die Austria in der Qualifikation bereits Slavia Prag aus dem Bewerb. Wird nun auch die Hürde Sparta genommen, gibt es von der UEFA eine Prämie von 75.000 Euro für den Halbfinal-Einzug. In der Runde der besten vier Teams würde der Sieger der Begegnung zwischen Hammarby und Sporting Lissabon warten. Die Schwedinnen siegten im Hinspiel auswärts 1:0.

