Halbzeit-Ranking: So viel Geld haben die Top-Ligen ausgegeben

Das Transferfenster ist seit rund einem Monat geöffnet. Sky Sport zieht ein Zwischenfazit. Welche Liga hat bislang am meisten Geld ausgegeben?

Seit dem 1. Juli ist das Sommertransferfenster geöffnet. Bis zum 31. August* dürfen noch Transfers getätigt werden. Sky Sport zeigt Euch kurz vor Halbzeit der Transferperiode, welche der fünf europäischen Top-Ligen bislang am meisten Geld ausgegeben hat.*

Mit einbezogen sind die Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Premier League und La Liga. Das Ranking verdeutlicht, wer bislang die Spendierhosen anhat und wo das Geld nicht so locker sitzt.

PLATZ 5: LA LIGA – 116,55 Millionen Euro Ausgaben. Teuerster Transfer Rodrigo de Paul, für 35 Millionen Euro von Udinese Calcio zu Atletico Madrid.*

PLATZ 4: LIGUE 1 – 227,10 Millionen Euro Ausgaben. Teuerster Transfer Achraf Hakimi, für 60 Millionen Euro von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain.*

PLATZ 3: SERIE A – 257,04 Millionen Euro Ausgaben. Teuerster Transfer Fikayo Tomori, nach Leih-Ende vom AC Mailand für 29,20 Millionen Euro fest verpflichtet vom FC Chelsea.*

PLATZ 2: BUNDESLIGA – 257,17 Millionen Euro Ausgaben. Teuerster Transfer Dayot Upamecano, von RB Leipzig zum FC Bayern für 42,50 Millionen Euro.*

PLATZ 1: PREMIER LEAGUE – 443,09 Millionen Euro Ausgaben. Teuerster Transfer Jadon Sancho, für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United. *

*In Deutschland, Italien, England und Spanien schließt das Transferfenster am 31. August 2021. In Frankreich erst am 20. September 2021.

*Datenquelle: transfermarkt.de, Stand: Montag, 26. Juli 2021 um 11:30 Uhr.