Halle-Rekordsieger Federer mit geglücktem Rasen-Auftakt

Tennis-Topstar Roger Federer hat beim Rasenturnier in Halle die zweite Runde erreicht.

Der Schweizer, mit zehn Erfolgen Rekordchampion in Halle (ganze Woche live auf Sky – mit dem Sky-X-Traumpass die Spiele live streamen), setzte sich im ersten Spiel nach seinem freiwilligen Rückzug bei den French Open mit 7:6(4),7:5 gegen Ilja Iwaschka aus Belarus durch. Der 39-Jährige will vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nun in erster Linie viel Spielpraxis auf Rasen sammeln.

Beitragsbild: Imago