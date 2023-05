„Halleluja“: Janko begrüßt hauptamtlichen Mitarbeiter im ÖFB-Schiedsrichterwesen

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Marc Janko begrüßt den Schritt des ÖFB, in Zukunft zur Professionalisierung des Elitebereichs im Schiedsrichterwesen einen hauptamtlichen Mitarbeiter zu installieren. „Es ist höchste Zeit, dass auf diesem Gebiet mal etwas passiert. Es war jedem Fußball in Österreich klar, dass das so nicht weitergehen kann“, sagte Janko.

Die neue Position werde in den kommenden Wochen besetzt, verlautete der ÖFB am Freitag nach einer Sitzung der ÖFB-Schiedsrichterkommission und des ÖFB-Elite-Komitees im Beisein von ÖFB-Interimspräsident Johann Gartner, Generalsekretär Thomas Hollerer sowie Bundesliga-Vertretern.

Details dazu gab es vorerst keine. „Über weitere Inhalte sowie Details wird Auskunft erteilt, sobald der Prozess abgeschlossen ist und allfällige Beschlüsse gefasst wurden“, hieß es in der ÖFB-Aussendung.