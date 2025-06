Haller mit Jubiläum bei 112. Tour de France

Marco Haller feiert bei der am Samstag in Lille beginnenden 112. Tour de France ein Jubiläum. Der 34-jährige Kärntner im Team Tudor, das eine von drei Veranstalter-Wildcards bekam und seine Fahrer am Montag fixierte, tritt bereits zum zehnten Mal bei der „großen Schleife“ an.

Österreichischer Rekordhalter ist Bernhard Eisel, der im Zeitraum von 2004 bis 2017 insgesamt zwölf Mal am Start war. Auf Rang drei in dieser Wertung rangiert Georg Totschnig (8).

Auf dem alleinigen Platz vier liegt nun Gregor Mühlberger, der für Movistar seine siebente Tour de France in Angriff nimmt. Zum Vergleich: Österreichs heißes Eisen für die Gesamtwertung, Decathlon-Kapitän Felix Gall, ist zum dritten Mal am Start.

(APA) / Foto: IMAGO