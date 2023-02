Hamann: „Ein Engländer gewinnt dieses Jahr die Champions League nicht“

via

via Sky Sport Austria

Mit Tottenham, Chelsea, Manchester City und Liverpool sind im Achtelfinale der UEFA Champions League noch vier englische Klubs vertreten. Sky-Experte Didi Hamann glaubt aber nicht an einen englischen CL-Sieger 2023.

„Die Engländer hatten nach der WM nur eine Woche Pause. Wenn du mich heute fragst sage ich, ein Engländer gewinnt dieses Jahr die Champions League nicht, weil ich mir vorstellen könnte, dass ihnen im März/April der Sprit ausgeht“, erklärte Hamann.

Viel Lob findet Hamann für Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt. Der Sky-Experte traut den Portugiesen eine Überraschung in der CL-Saison 2023 zu. „Was er dort geschafft hat, musst du erst einmal schaffen. Ich glaube, dass sie wirklich eine Chance haben“, sagte Hamann und fügte an: „Mit Benfica hast du eine Mannschaft, die derzeit noch etwas unterm Radar ist, aber es kann in der nächsten Runde schon wieder anders ausschauen.“