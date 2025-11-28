Hamann kontert Hummels-Kritik: „Egal wer spielt, es funktioniert“
Mit seiner Kritik an der „diffusen“ Situation im Mittelfeld des BVB hatte Mats Hummels für Diskussionen gesorgt. Didi Hamann findet die Wechsel im Zentrum nicht problematisch. Der Sky Sport Experte kann die Kritik am BVB nicht nachvollziehen. Das Topspiel in Leverkusen (Sa, ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport) hat richtungweisenden Charakter.
Zu wenige spielerische Glanzlichter, zu viele Wechsel im Mittelfeld. Mats Hummels fand am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel gegen Villarreal deutliche Worte über seinen ehemaligen Verein.
Hummels war nicht der Erste, der sich kritisch über Borussia Dortmund äußerte. Trainer Niko Kovac habe die Mannschaft zwar defensiv stabilisiert, aber offensiv nicht weiterentwickelt, war in den vergangenen Wochen von verschiedenen Seiten zu hören gewesen.
Der BVB hat zwei Gesichter. Keine Mannschaft hat in der Champions League so oft getroffen wie Dortmund, beim Kantersieg gegen Villarreal erzielte die Borussia in der Königsklasse zum vierten Mal vier Treffer.