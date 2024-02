Hamann nach FCB-Pleite: „Tuchel hat eine große Chance verpasst“

Laut Sky-Experte Didi Hamann hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel eine große Chance bei der Niederlage in Bochum verpasst.

Nach der dritten Pleite des FC Bayern in Folge spitzt sich die Krise beim Rekordmeister immer weiter zu. In Bochum waren die Münchner zu Beginn noch auf Kurs und führten durch den Treffer von Jamal Musiala. In der 19. Minute hätte der FCB seine Führung gar ausbauen müssen, Harry Kane setzte den Ball jedoch freistehend alleine vor VfL-Keeper Manuel Riemann in den Bochumer Nachthimmel.

Laut Sky-Experte Didi Hamann war der Fehlschuss der Schlüsselmoment der Partie – aus mehreren Gründen:

Kane „muss“ abspielen

„Spielentscheidend war gestern nicht der Platzverweis von Upamecano mit dem Elfmeter, sondern die vergebene Chance von Kane. Wenn die Bayern das 2:0 machen, ist das Ding durch. Den Ball muss er in der Situation quer auf Müller spielen“, so Hamann deutlich.

Und weiter: „Das hätte Tuchel nach dem Spiel auch explizit ansprechen müssen. Kane wurde bisher von jeglicher Kritik verschont, so hätte Tuchel ein Signal an die ganze Mannschaft senden können, dass Kritik vor keinem Namen Halt macht. Er hat eine große Chance verpasst, die Mannschaft hinter sich zu bringen.“

