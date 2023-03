Hamann nach Liverpool-Aus: „Vielleicht das Beste, wenn man im Sommer einen Schnitt macht“

Für Jürgen Klopp und Liverpool ist das Kapitel Champions League nach dem Achtelfinale bereits vorbei. Mit einem Gesamtscore von 2:6 scheiden die Reds gegen Real Madrid aus. Sky Experte Didi Hamann hinterfragt die Zukunft Liverpools und ihren Trainer.

„Die Mannschaft braucht einfach eine Runderneuerung. Du brauchst mindestens 4-5 Spieler, wahrscheinlich eher 7 oder 8. Wo Liverpool jetzt ist, das ist vergleichbar mit der Situation wo Klopp zu Liverpool kam – nur 2015 waren sie kein Premier League- und Champions League-Sieger. Man braucht einen Ruck, wie damals als er zu Liverpool kam. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil er seit sieben oder acht Jahren da ist. Diese Wirkung so zu erzeugen, das wird nicht mehr möglich sein“, so Hamann.

Eine Runderneuerung würde auch ein neuer Trainer für Liverpool bedeuten: „Ich habe das Gefühl, dass er sich einredet, dass er das drehen kann. Das setzt voraus, dass sie die Spieler holen. Wenn sie die Spieler nicht holen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er da bleibt. Weil ich glaube nicht, dass er da bleibt, wenn er nicht im Entferntesten eine Chance hat um den Titel mitzuspielen. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Monaten passiert. Ich glaube es wäre das Beste für beide Seiten, wenn man im Sommer vielleicht einen Schnitt macht – ich glaube das wäre für ihn das Beste, das wäre vielleicht für den Verein das Beste. Die Mannschaft ist in den letzten Monaten in ihre Einzelteile zerfallen und für einen Trainer, der schon so lange da ist das zu drehen, halte ich für fast unmöglich.“