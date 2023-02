Hamann über Real: „Das Beste, was wir dieses Jahr in der Champions League gesehen haben“

Real Madrid hat mit einem 5:2-Kantersieg in der Champions League gegen den FC Liverpool (Spielbericht + VIDEO-Highlights) die Weichen auf Aufstieg gestellt. An der Anfield Road kamen die „Königlichen“ nach einem 0:2-Rückstand noch zurück und erspielten sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in drei Wochen.

Sky-Experte Dietmar Hamann geht sogar noch einen Schritt weiter. Für den 49-Jährigen war die Performance von Real in Liverpool sogar die beste der laufenden Saison: „Dieses Jahr haben sie eine bessere Chance als letztes Jahr. Ich glaube, dass es auch dieses Jahr wieder nur über Real geht.“

Die „Comebacker“ von Real Madrid

Im vergangenen Jahr beeindruckte Real durch zahlreiche Comebacks in der K.O.-Runde. Gegen Paris St. Germain, Chelsea und Manchester City kamen die „Königlichen“ jeweils nach Rückständen wieder zurück und stiegen in die nächste Runde auf. Am Dienstagabend in Liverpool gelang das Comeback bereits im ersten Spiel.