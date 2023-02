Hamann zu Bayern-Sieg: „Erschreckend schwache Vorstellung von PSG“

Der FC Bayern München hat sich mit dem 1:0-Auswärtserfolg bei Paris St. Germain eine gute Ausgangslage für das CL-Achtelfinal-Rückspiel erarbeitet. Sky Experte Didi Hamann spricht von einem souveränen Auftritt der Bayern – Marc Janko sieht für die Pariser noch alle Chancen im Rückspiel.

„Bei all den Problemen, die die Pariser im Moment haben, musst du erst einmal dort hingehen und die so dominieren. Es war eine erschreckend schwache Vorstellung von PSG in den ersten 60 Minuten. Nach der Einwechslung von Kylian Mbappe war es ein anderes Spiel. […] Die Bayern haben jetzt eine gute Ausgangsposition, aber es wird ein anderes Spiel in München.“, so der 49-Jährige.