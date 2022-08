Hamburger SV kassiert zweite Heimniederlage

Aufstiegsfavorit Hamburger SV hat in der 2. deutschen Fußball-Liga seine zweite Heimniederlage kassiert. Die Hanseaten verloren am Freitagabend im Spitzenspiel gegen Darmstadt mit 1:2 (0:2). Der ehemalige HSV-Profi Patric Pfeiffer (4.) und Phillip Tietz (7.) sorgten in der Startphase für Darmstadts empfindlichen Doppelschlag gegen die Hamburger. Ransford Königsdörffer schaffte den späten Anschlusstreffer (87.). In der Partie gab es ab der 59. Minute vier Rote Karten.

Die in der Tabelle vorerst voran liegenden Darmstädter mussten zunächst auf Klaus Gjasula verzichten, weil er Gelb-Rot kassiert hatte (59.). Beim HSV flog Aaron Opoku wegen eines Fußtritts (64.) mit Rot vom Platz, auch Königsdörffer (89.) sah wegen einer Tätlichkeit Rot. Der protestierende HSV-Sportvorstand Jonas Boldt musste ebenfalls die Rote Karte hinnehmen. Bei Darmstadt fehlten Emir Karic nach einer Blinddarm-Operation und Mathias Honsak aufgrund einer Rückenverletzung.

(APA)/Bild: IMAGO