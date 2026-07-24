Hamburger SV verpfichtet Marseille-Profi

Der Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Bilal Nadir verpflichtet. Der marokkanisch-französische Mittelfeldspieler, der in den vergangenen fünf Jahren für Olympique Marseille gespielt hat, wechselt ablösefrei an die Elbe und unterschreibt laut Klubangaben einen langfristigen Vertrag.

„Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite“, sagte Vorständin Kathleen Krüger.

Nach Stürmer Patson Daka ist Nadir der zweite neue HSV-Profi, der ins Trainingslager in Österreich nachgereist ist. Dort traf er am Freitagvormittag auf die sportliche Führung um Krüger und Sportdirektor Claus Costa und soll nun das Training mit dem Team von Coach Merlin Polzin aufnehmen.