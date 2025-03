Hamilton bei Ferrari: „Aufregendste Zeit meines Lebens“

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht die neue Herausforderung bei Ferrari voller Vorfreude und Tatendrang an. „Es ist die spannendste Zeit meines Lebens, ich bin so aufgeregt“, sagte der Brite am Donnerstag in Melbourne: „Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar, in dieser Position zu sein.“

Sechs seiner insgesamt sieben Weltmeister-Titel hat Hamilton mit Mercedes geholt, nun will er mit Ferrari erfolgreich sein. „Ich mache mir selbst zehnmal mehr Druck, als von außen an mich herankommen könnte“, sagte der 40-Jährige im Vorfeld des Großen Preises von Australien (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ – alle Rennen der Formel 1, F2 und F3 live auf Sky): „Es geht darum, gut in die Saison zu starten, einen guten Rhythmus zu finden.“

Auf ein konkretes Ziel wolle er sich nicht festlegen. Es gehe darum, „einen Schritt nach dem nächsten“ zu tätigen: „Ich weiß nicht, was das in Ergebnissen ausgedrückt bedeutet. Ich hoffe, wir sind bereit.“

Hamilton bildet bei Ferrari mit Charles Leclerc (Monaco) eine der besten Fahrerpaarungen der gesamten Formel 1. Bei der Scuderia ersetzte er den Spanier Carlos Sainz, der nun für Williams fährt. Hamiltons alten Platz bei Mercedes nimmt der 18 Jahre alte Andrea Kimi Antonelli (Italien) ein.

(SID)/Bild: Imago