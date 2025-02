Hamilton dreht erste Runden im neuen Ferrari

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat am Mittwoch wie sein Teamkollege Charles Leclerc seine ersten Runden im neuen Ferrari SF-25 gedreht.

Etliche Fans waren an der Strecke, um den Neuling der „Scuderia“ hinter dem Lenkrad zu sehen. Am Vortag war der Bolide wie die Wagen der anderen neun WM-Teams bei einer Londoner Gala präsentiert worden. Für Ferrari geht es um den ersten WM-Titel seit 2008, die offiziellen Testfahrten finden nächste Woche in Bahrain statt.

„Heute ist ein großer Tag für mich“, sagte der 40-jährige Hamilton. „Ich weiß, dass ich etwas Neues gebraucht habe, eine neue Herausforderung.“ Der bisherige Mercedes-Pilot habe erst nach dem Wechsel zu Ferrari realisiert, wie sehr er diese Änderung benötigt habe. „Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich ein großes Lachen im Gesicht. Wir sind bis 22 Uhr an der Strecke und es sieht aus, als würde niemand heimgehen wollen“, bezog sich der wieder mit Physio Angela Cullen arbeitende Brite auf den Enthusiasmus im Team. „Wir arbeiten gemeinsam an etwas wirklich Aufregendem.“

