Hamilton fährt McLaren in Sao Paulo

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird seinem Helden Ayrton Senna im Rahmen des anstehenden Rennwochenendes in Sao Paulo/Brasilien (alle Sessions live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) einen besonderen Tribut zollen. Der Mercedes-Pilot soll am Samstagnachmittag im Rahmen des „Senna Sempre“ („Senna für immer“)-Events nach dem ersten freien Training und Sprint-Qualifying in einen alten McLaren der brasilianischen Motorsport-Legende steigen und einen Demo-Run im Autodromo Jose Carlos Pace absolvieren.

Für den 39-Jährigen Briten geht damit ein Traum in Erfüllung. „Ich hätte das in einer Million Jahre nicht gedacht“, sagte er. Bei dem Boliden handelt es sich wohl um einen MP4/5B, mit dem Senna 1990 Weltmeister geworden war.

Die Verbindung zwischen Hamilton, Senna und Brasilien ist groß. Vor 16 Jahren feierte er in Sao Paulo seinen ersten WM-Titel – passenderweise in einem McLaren. 2017 erhielt er als glühender Fan des 1994 in Imola tödlich verunglückten Senna beim Großen Preis von Kanada einen originalen und im Rennen getragenen Helm des dreifachen Champions. Zudem wurde Hamilton 2022 zum Ehrenbürger von Brasilien ernannt. „Ich liebe es, hierher zu kommen“, sagte er. Nun wird ihm im 30. Jahr nach Sennas Tod eine besondere Ehre zuteil.

Im Sprint am Samstag (15.00 Uhr) und Rennen am Sonntag (18.00 Uhr) hofft Hamilton auf ein gutes Ergebnis. „Das Auto hat Potenzial und ich hoffe, wir können mit der neuen Streckenoberfläche ein besseres Rennen haben“. Der Rundkurs von Interlagos wurde neu asphaltiert, was sich auf den Reifenverschleiß und somit die Hackordnung im Feld auswirken könnte. Als Favoriten auf den Sieg gelten die Silberpfeile von Hamilton und Teamkollege George Russell (Großbritannien) aber nicht.

(SID) / Artikelbild: Imago